РИАМО - 11 фев. В селе Хонятино подмосковного Ступина по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Раньше местные жители ездили до ближайшего медучреждения или офиса врача общей практики более 6 километров. Теперь в фельдшерско-акушерском пункте будут оказывать первичную неотложную медицинскую помощь жителям ближайших деревень.

«Такие ФАПы строятся по программе губернатора, здесь есть современное оборудование, мебель. А самое главное - удалось сохранить работавших тут специалистов, которые знают жителей», — сказала глава Ступина Вера Назарова.

В пункте будут работать санитарка, фельдшер и медсестра. Там можно будет проводить лабораторные исследования, измерять артериальное давление, делать ЭКГ. В фельдшерско-акушерском пункте также будут проводить вакцинацию, выдавать больничные листы и справки, вести патронаж беременных, грудных детей, диспансерных пациентов.

Пункт возвели по принципу модульной конструкции. Там, кроме служебных помещений, есть трехкомнатная квартира для врача и его семьи.

«Пациенты обращаются с разными заболеваниями – хондрозы, гипертонические болезни, кризы, нарушения мозгового кровообращения, кто-то после инфаркта. Детишек много приходит, особенно в период гриппа. Здесь есть все для оказания первой необходимой помощи», — отметила фельдшер Татьяна Юрцова.

Ранее Воробьев в ходе обращения к жителям обратил внимание на то, что ФАПы востребованы в регионе, особенно на удаленных территориях. В 2019 году в Подмосковье открыли 25 ФАПов, всего их свыше 500. Воробьев отметил, что фельдшерско-акушерские пункты должны быть проактивными. Это значит, что они должны работать для недопущения возникновения или развития болезней.