РИАМО - 11 фев. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что официальным названием нового коронавируса стало Covid-2019, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова через 18 месяцев», - сообщил представитель ВОЗ.

В конце 2019 года из китайского города Ухань начал распространяться новый тип коронавируса. Случаи заражения им зафиксированы во многих странах мира, в том числе есть заразившиеся и в России. Всего заразилось около 47 тысяч человек, погибло более 1 тысячи. Вылечилось от заболевания свыше 4 тысяч заразившихся.

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