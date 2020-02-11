РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. О методах релаксации во время родов расскажут в горбольнице Мытищ в рамках занятия в «Школе подготовки семьи к родам» 15 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Уже в эту субботу, 15 февраля, в перинатальном центре МГКБ пройдут сразу два важных мероприятия для будущих родителей. В 10:00 состоится день открытых дверей, а в 11:00 - занятие в «Школе подготовки семьи к родам». Тема занятия: «Роды - методы релаксации и саморегуляции. Партнеские роды - гармоничное взаимодействие в паре». Занятие проведет психолог Ольга Махова», - говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут в здании перинатального центра городской клинической больницы Мытищ по адресу: улица Коминтерна, дом №24. Телефон для справок: 8(495)586-45-33.