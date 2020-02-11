РИАМО - 11 фев. Успешный опыт внедрения новых цифровых технологий в систему управления лесным хозяйством Московской области планируют использовать при создании центра управления лесной отраслью России, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Во вторник зампред Совета Федерации Юрий Воробьев и замминистра природных ресурсов и экологии России – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко посетили Центр управления регионом (ЦУР) Московской области. ЦУР представил первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов. Председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников рассказал о цифровизации лесного хозяйства и введении новых цифровых технологий в систему управления лесным хозяйством.

«Мы сегодня изучали опыт Центра управления регионом. Здесь применены цифровые технологии и способы управления в режиме онлайн сложной и хозяйственной системой. Такой системой является не только Московская область, конечно, ну и лесная отрасль. Я думаю, что это один из способов решения множества проблем. Я думаю, что сегодняшнее посещение и изучение этого опыта даст нам возможность в самые короткие сроки спланировать нашу работу по созданию подобной системы в лесной отрасли страны. Я на это надеюсь», - сказал Воробьев.

Он добавил, что на сегодняшний день перед лесной отраслью России стоит много сложных проблем, в том числе до конца не решены системные вопросы на законодательном уровне и в нормативной правовой базе.

«Лесная отрасль министерства (природных ресурсов и экологии РФ – ред.) имеет дело с бизнесом, который получает в аренду лесные участки и осуществляет заготовку, переработку леса. И все это требует взаимодействия, взаимосвязи, при этом должны соблюдаться требования к обеспечению пожарной безопасности», - добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что лес нужно контролировать, чтобы он незаконно не вырубался.

«Надо контролировать, чтобы лес восстанавливался, но, для того чтобы планировать работы в масштабах страны, нужно осуществить очень большую и важную работу, которая называется лесоустройством, то есть все знать о тех лесах в Российской Федерации, которые могут быть вот этим ресурсом возобновляемым», — пояснил Воробьев.

В свою очередь Аноприенко отметил, что ни в одном регионе России подобной цифровизации лесной отрасли он еще не видел.

Советников напомнил, что летом 2019 года портал Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС) интегрировали с сервисом для жителей Подмосковья «Добродел», который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.

На портале РГИС в режиме реального времени размещается информация о всех мероприятиях, выполняемых комитетом лесного хозяйства Московской области. На карте отмечены участки, на которых проводятся санитарные рубки, лесоводственный уход за культурами и уход в молодняках, места, где расположены зоны отдыха, лесные дороги и многое другое.