РИАМО - 11 фев. В 2019 году лучшими городскими округами по обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах стали Павловский Посад, Серпухов и Пушкинский, сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«Хотелось бы сказать о газе. <...> У нас есть как худшие муниципальные образования, так и лучшие. Из лучших это Павловский Посад, Серпухов, Пушкинский. Из худших: Чехов, Электросталь, Звенигород», - сказала Федина.

По ее словам, в 2019 году Госжилинспекция выявила 8 тысяч нарушений, связанных с обслуживанием газового оборудования, большинство из них удалось оперативно устранить.

«К счастью для нас, 7,7 тысячи нарушений устранено. Однако есть такие топовые нарушения, которые, по нашему мнению, не могут быть в принципе допущены. Коррозия газопровода, отсутствие актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования, <...> самовольная замена жителями ВДГО», - отметила Федина.

Она добавила, что такие нарушения представляют угрозу жизни людей, за них может наступить и уголовная ответственность.