РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 фев. До 250 вызовов в сутки принимает в зимний период подстанция скорой медицинской помощи, расположенная в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов во вторник в ходе рабочего визита на подстанцию вместе с ее заведующим Александром Ажегановым осмотрел рабочие помещения, зал приема звонков и узнал о работе службы, которая работает на территории с населением 220 тысяч человек. Он поблагодарил коллектив подстанции за работу и отметил уменьшение количества жалоб на скорую помощь. Также с депутатом обсудили обеспечение мебелью данной подстанции.

«Одна из основных проблем, которую озвучивали ранее на приемах горожане – это время прибытия карет скорой помощи на вызовы. С запуском мобильного приложения системы-112, по которому каждый житель Подмосковья может отслеживать маршрут движения бригады и даже время ее прибытия, вопрос стоит не так остро», – сказал Ефимов.

Он добавил, что проблема остается с большим количеством вызовов скорой помощи гражданами по любому вопросу, в том числе при незначительной головной боли. Данная подстанция в зимний период принимает до 250 вызовов в сутки. Рост звонков вызван резкими колебаниями температур, атмосферного давления и обострением на этом фоне хронических заболеваний.

Ажеганов отметил, что на подстанции на линии работает 16 бригад, которые 7 дней в неделю круглосуточно выезжают на экстренные и неотложные вызовы в микрорайоны Железнодорожный, Керамик, Ольгино, Саввино, Павлино, Новое Павлино, Купавна, Заря, Кучино, а также деревни и села, которые относятся к Балашихе.

Бригада скорой помощи выезжает незамедлительно на экстренные вызовы: острые заболевания, несчастные случаи, травмы, ожоги. Неотложная форма оказания медицинской помощи – это обострение хронических заболеваний, не угрожающих жизни пациента.

По словам депутата, важно создать при каждой поликлинике службу неотложной помощи, обеспечив ее автомобилем и кадрами.