РИАМО - 11 фев. В преддверии Дня защитника Отечества туристы могут посетить музей-заповедник «Бородинское поле» в Можайском округе и узнать о подвигах российской армии в Отечественной войне 1812 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Уникальные экспонаты – живые свидетели Отечественной войны 1812 года, а также опытные гиды помогут узнать много нового об одном из самых важных сражений в истории страны, посмотреть на бородинское небо глазами героев романа Льва Толстого «Война и мир», познакомиться с отвагой участников сражения», - говорится в сообщении.

Музей объединил целый комплекс мемориальных объектов Отечественной войны. На Бородинском поле сохранились артиллерийские укрепления: редуты, флеши, батарея Раевского, захоронения героев битвы и братские могилы.

Здесь также есть сооружения Можайской линии обороны времен Великой Отечественной войны: окопы и противотанковые рвы, многочисленные памятники героям войны с гитлеровской Германией. Кроме того, на территории музея-заповедника сохранились участки старой Смоленской дороги XIV-XVIII веков, археологические памятники III-XIII веков.

В фондах Бородинского музея насчитывается более 65 тысяч экспонатов: живопись, знамена, награды, армейская форма, книги, монеты. Здесь можно увидеть уникальные объекты - личные вещи и автографы Александра I, Наполеона, Михаила Кутузова, дневник полкового священника.

Кроме того, туристы могут посетить Спасо-Бородинский женский монастырь – одно из самых легендарных сооружений Бородинского поля. Эту обитель на месте гибели генерала Александра Тучкова построила его жена Маргарита. Недалеко расположен и символ Бородина – монумент-часовня героям сражения, заложенный в 1837 году.

Посетить музей-заповедник можно в рамках тура ЦППК стоимостью 1680 рублей (льготный билет – 899 рублей). Тур включает встречу и сопровождение группы, проезд на электропоезде туда-обратно, трансфер от станции до музея, экскурсию по музею-заповеднику, обед. Ближайшая экскурсия состоится 15 февраля.

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