РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 фев. Буккроссинг в библиотеке №1 подмосковных Мытищ продлится до 16 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

С 10 по 16 февраля в России проходит четвертая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира уже несколько лет.

«Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. Мы приглашаем детей и взрослых стать участниками акции! Приносите книги в библиотеку №1, и вы сможете выбрать любое из представленных на площадке буккросинга изданий, а также подарить свое, и оно обязательно найдет своего читателя! Давайте поддержим идею, и пусть книголюбов станет еще больше!» – говорится в сообщении.

Акция организована ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки города Москвы.

Библиотека №1 располагается по адресу: город Мытищи, микрорайон Перловка, улица 1-я Крестьянская, дом №4. Справки по телефону: 8(495)581-10-88.