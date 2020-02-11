РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 фев. Люберецкое отделение партии «Единая Россия» приглашает жителей округа принять участие в акции «Про Героя» и записать видеорассказ о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщил секретарь отделения, глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Патриотическая акция «Про Героя» стартовала в Подмосковье. Принять участие в ней может любой желающий, кто может рассказать о героических подвигах своих родственников, сражавшихся за победу в годы Великой Отечественной войны: воевавших на фронтах, в партизанских отрядах, работавших в тылу.

«Эта акция является прекрасной возможностью увековечить память об участниках и свидетелях Великой Отечественной войны. В местном отделении партии «Единая Россия» люберчане смогут записать рассказ о своих героях», – сказал Ружицкий.

Чтобы записать видеопортрет, необходимо иметь при себе фотографию человека, о котором пойдет рассказ, знать информацию о герое: годы службы на фронте или в тылу, военную специальность или род деятельности, звание и награды. Если в семейных архивах ничего нет, можно поискать информацию на таких сайтах, как «Бессмертный полк» или «Память народа».

«Заранее подготовьте рассказ о герое и запишите его на бумаге. Это придаст чувство уверенности во время съемки», – отметил Ружицкий.

Принять участие в акции и записать видео можно каждый четверг с 16:00 до 18:00 по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22. Предварительная запись проводится по будням с 10:00 до 16:00 по телефону: 8(495)503-55-36.