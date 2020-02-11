РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 фев. Студенты из образовательных учреждений Люберец могут поработать переписчиками на Всероссийской переписи населения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

«Традиционно в переписях населения охотно участвуют студенты, и статисты высоко оценивают их труд. Желающие поработать переписчиками во время Всероссийской переписи населения, которая стартует в октябре этого года, уже могут обращаться в территориальные органы статистики», – говорится в сообщении.

В городском округе Люберцы открыты три вуза и три ссуза, в которых обучаются около 7 тысяч студентов.

По данным Всероссийской переписи населения, в 2002 году высшее образование было у 19,4 миллионов жителей нашей страны. К переписи 2010 года их число возросло до 27,5 миллиона. Точные данные о численности и структуре населения страны станут известны после Всероссийской переписи населения 2020 года.