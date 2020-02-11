РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В городском округе Люберцы 187 километров дорог обработали противогололедными материалами во вторник в утренние часы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Подрядные организации работают в усиленном режиме в связи со снегопадом. В работах участвуют 91 человек и 33 единицы спецтехники, использовано 89 тонн песко-соляной смеси и 7,5 тонны реагентов», - сказал Ружицкий.

Он призвал участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и с понимаем относиться к работе снегоуборочной техники.