РИАМО - 11 фев. По итогам прошлого года сотрудники Госжилинспекции Московской области выявили в ходе проверок 156 тысяч нарушений, помогли решить 370 тысяч проблем в работе управляющих компаний, сообщила руководитель ведомства Ольга Федина.

«Что мы сделали в 2019 году. Мы на 21% увеличили количество выявленных нарушений (156,2 тысячи - ред.). Это хороший показатель, наши управляющие компании стали работать лучше», - сказала Федина.

Она добавила, что в ходе проделанной работы на 82% сократилось количество УК с низким рейтингом «две звезды» (по аналогии с гостиницами - ред.): с 222 до 32. Кроме того, благодаря порталам «Добродел» и ЕДС Московской области, удалось исполнить сотни тысяч пожеланий жителей региона, недовольных работой УК.

«С точки зрения профилактики нарушений в жилищной сфере мы помогли жителям решить более 370 тысяч проблем, связанных с работой управляющих компаний», - уточнила Федина.