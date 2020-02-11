РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. Конкурс декоративно-прикладного творчества и ИЗО среди школьников пройдет в городском округе Мытищи 13 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Мытищи.

«13 февраля в 13:00 в ДЮЦ «Солнечный круг» пройдет конкурс декоративно-прикладного творчества и ИЗО среди учащихся образовательных учреждений городского округа Мытищи. Для участия в нем приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений округа. Конкурс приурочен к праздничным мероприятиям – Дню защитника Отечества и 8 Марта», – говорится в сообщении.

Конкурсные работы оцениваются в следующих номинациях: «ИЗО», «Декоративно-прикладное творчество», «Коллективная работа». В каждой номинации работы оцениваются в четырех возрастных категориях: учащиеся 1-2 классов, учащиеся 3-4 классов, учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9-11 классов. По итогам конкурса победители будут награждены грамотами. Жюри определит обладателя Гран-при конкурса.

Прием творческих работ и заявок на конкурс будет осуществляться 12 февраля 2020 года. Форма заявки представлена в приложении на сайте МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг». Возврат работ будет производиться 14 февраля 2020 года с 10:00 до 16:00.