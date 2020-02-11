РИАМО - 11 фев. На улице Вавилова в Москве пожарные ликвидировали возгорание в административном здании, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС РФ по Москве.

«Улица Вавилова, дом 38, корпус 4. Ликвидировано возгорание на площади 4 квадратных метра. Администрация в целях безопасности вывела людей из здания до прибытия подразделений», - говорится в сообщении.

На момент ликвидации возгорания информация о пострадавших не поступала.