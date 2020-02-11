РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 фев. Жители Подольска с 17 по 29 февраля смогут проголосовать за благоустройство пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ежегодное рейтинговое голосование на интернет-портале «Добродел» по выбору функционального наполнения общественных территорий, планируемых к реализации в 2021 году, проведет министерство благоустройства Московской области.

«Жители Подольска смогут проголосовать за благоустройство пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона Кузнечики», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо перейти на сайт «Добродел» в раздел «голосования», выбрать на карте муниципалитет и общественное пространство.