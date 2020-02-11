РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Всего на территории городского округа Люберцы действуют три вуза и три ссуза, в которых обучаются более 7 тысяч студентов, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Во вторник он посетил техникум имени Ю.А. Гагарина и пообщался со студентами. Он обсудил с молодежью важные темы, касающиеся развития муниципалитета.

«Сегодня в Подмосковье ощущается большой запрос именно на профессиональное образование. Во многом благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева техникум входит в сотню лучших в стране по уровню подготовки компетентных специалистов. Всего на территории округа действуют три вуза и три ссуза, в которых обучаются более 7 тысяч студентов», – сказал Ружицкий.

По его словам, с 2016 года техникум имени Ю.А. Гагарина стал площадкой для проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia по компетенциям «Обслуживание авиационной техники» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Студенты неоднократно становились призерами международных чемпионатов.

«Со временем эти ребята обязательно займут ключевые позиции не только в выбранной профессии, но и в современном обществе», – отметил глава Люберец.

По итогам встречи студенты задали Ружицкому ряд вопросов, в частности, о реконструкции Октябрьского проспекта, стадиона «Торпедо», мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы в ВОВ.