РИАМО - 11 фев. VIII Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в два этапа: с 22 июня по 2 июля, а также с 14 по 20 октября 2020 года, сообщила во вторник художественный руководитель фестиваля, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

«В этом году будет самая продолжительная программа в истории фестиваля. И я очень рада вернуться и участвовать вновь не только как организатор и художественный руководитель, но и в качестве балерины. В этом году я буду танцевать на фестивале», - сказала Вишнева журналистам.

Два этапа программы будут включать спектакли от коллективов из Канады, Израиля, Италии и России.

Так, с 22 июня по 2 июля зрители смогут увидеть постановку «Ревизор» канадского хореографа Кристал Пайт на сцене театра имени Моссовета в Москве и на сцене БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. На этих же сценах пройдут одноактные балетные спектакли «Шут» и «Шахерезада» хореографа Алексея Мирошниченко в исполнении артистов Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. Роль иранской императрицы Фарах Пехлеви в «Шахерезаде» исполнит Диана Вишнева.

Кроме того, на сцене Театра-кабаре Carave в Москве и на сцене «Ленинград Центра» зрителям представят израильское кабаре-шоу Охада Наарина Playback.

С 14 по 20 октября гости фестиваля Context. Diana Vishneva смогут увидеть израильскую постановку TOML (Time of My Life) танцевальной компании «СОЛ». Показы состоятся в «Геликон-опере» в Москве и на сцене Детского театра Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.

Дебютантка фестиваля, Италия, представит спектакль-лекцию о поэзии, технике и творчестве немецкой балерины Пины Бауш Moving with Pina на сцене московского электротеатра «Станиславский» и на сцене питерского театра «Приют комедианта».

Также в рамках специальной программы Context Open состоится показ проекта победительницы конкурса молодых хореографов 2017 года Ольги Лабовкиной «Воздух». Площадки, на которых будет представлена эта постановка, пока неизвестны.