РИАМО - 11 фев. До конца следующей недели начнет работу сайт ЧуткаяВластьМОЖКХ.рф, где жители Подмосковья смогут оставлять свои отзывы о работе управляющих компаний, сообщила во вторник руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«Я думаю, мы его (сайт - ред.) точно запустим в феврале. Сейчас мы его всячески тестируем, проверяем на ошибки. Конечная дата - это конец следующей недели. При оптимальных показателях это будет конец этой недели», - сказала Федина.

По ее словам, о начале работе сайта оповестят всех жителей региона, будь то электронная почта или социальные сети. В частности, в подъездах домов появятся QR-коды, с помощью которых владельцы смартфонов смогут зайти на сайт.

«Все жители Московской области путем средств массовой информации, подписок на разные аккаунты в социальных сетях. Мы обеспечим рассылку по электронной почте всем зарегистрированным на госуслугах, на портале ЕДС и так далее. Все узнают, каким образом они смогут отправить свое мнение, проголосовать за управляющую компанию», - отметила Федина.