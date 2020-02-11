РИАМО - 11 фев. Мособлдума рассмотрела в первом чтении законопроект о внесении статьи о поддержке социального предпринимательства в закон «О развитии предпринимательской деятельности в Московской области», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Как напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в июле 2019 года был принят федеральный закон, которым были закреплены понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», «субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства». К социальным предприятиям относятся те субъекты МСП, которые соответствуют хотя бы одному из установленных критериев.

«Наш региональный закон мы не только приводим в соответствие с федеральным, дополнив новой статьей. Также мы предлагаем установить дополнительные виды предпринимательской деятельности, которые можно отнести к категории социально полезных – такое право нам дал федеральный законодатель», – сказал Брынцалов.

Согласно федеральному закону, предприятие можно отнести к социальному, если оно осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем. Это может быть оказание психолого-педагогических услуг, организация отдыха детей, обучение волонтеров. Социальными предприятиями считаются также те, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан.

Так, в Подмосковье к категории социально полезных видов предпринимательской деятельности предлагается отнести услуги по дополнительному образованию детей и взрослых, дневному уходу за детьми, предоставлению общегигиенических услуг в банях и душевых, производству изделий народно-художественных промыслов.

В региональном законе также закрепят норму, согласно которой органы государственной власти Московской области могут оказывать поддержку социальному бизнесу.

Брынцалов пояснил, что речь идет именно о законодательном закреплении – на практике Московская область уже давно и активно помогает социальному бизнесу в рамках региональных программ.

«Так, с 2014 по 2018 год на эти цели было выделено 429,2 миллиона рублей, а только в 2019 году – 100 миллионов рублей. Но с принятием регионального закона все формы и меры будут закреплены законодательно», – отметил спикер Мособлдумы.

Рассмотрение соответствующего законопроекта во втором и третьем чтении состоится в ближайшее время.