РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 фев. Экс-вратарь сборной России по футболу, участник чемпионата мира 2002 года Руслан Нигматуллин 15 февраля проведет мастер-класс для юных футболистов в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Пятнадцатого февраля в МАУ ФОК «Нахабино» с 14:00 до 16:00 звезда мирового футбола Руслан Нигматуллин проведет мастер-класс для юных чемпионов детской футбольной школы «Ракета». Профессиональный футболист покажет ребятам тонкости игры и поделится секретами мастерства», – говорится в сообщении.

Нигматуллин – российский футболист, вратарь, участник чемпионата мира 2002 года. Он сыграл за сборную России 24 матча. Является лучшим спортсменом России 2001 года, «Вратарем года» 2000 и 2001 годов.

«Посетить мероприятие и взять автограф у экс-вратаря сборной России по футболу могут все желающие», – добавляется в материале.

Адрес физкультурно-оздоровительного комплекса: поселок Нахабино, улица Стадионная, дом №1А.