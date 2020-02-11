РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 фев. В подмосковных Котельниках 13 февраля пройдет плановая проверка системы оповещения населения с включением электросирен, сообщил руководитель ЕДДС округа Роман Медведев.

«МКУ «ЕДДС Котельники» информирует о том, что 13 февраля на территории городского округа будет проводиться плановая техническая проверка местной системы оповещения населения <...>. В ходе проверки будет проведено включение электрических сирен в режиме непрерывного звучания», - написал Медведев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что по сети эфирного вещания на частоте 91,5 мегагерц эфирного телевидения будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании технической проверки. Она пройдет с 12:00 до 13:00.

«Услышав звук сирены, соблюдайте спокойствие, включите телевизоры и радиоприемники, прослушайте короткие речевые сообщения и никаких действий не предпринимайте. После завершения оповещения телевизоры и радиоприемники могут быть выключены», - заключил Медведев.