РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 фев. Ветераны из поселка Пироговский городского округа Мытищи 12 февраля посетят федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

12 февраля в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» будет проведена очередная экскурсия. Совет ветеранов поселка Пироговский отправится на Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи.

«12 февраля на экскурсию на Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи отправятся 40 членов Совета ветеранов поселка Пироговский. Экскурсия включает в себя посещение производства, музея, выставочного зала и мастерской, где на глазах людей старшего поколения художники будут разрисовывать изделия», – отмечается в материале.

Программа рассчитана на один час. Сопровождать пенсионеров будут специалисты по социальной работе ЦСО Алевтина Епифанова и Светлана Дятчина, а также медсестра центра Валентина Мамедова.