РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 фев. В культурном центре Красногорска 29 февраля пройдет концерт «Вместе», в котором примут участие дети, состоящие в городской организации общества инвалидов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать девятого февраля в КЦ «Красногорье» состоится концертная программа «Вместе». Мероприятие пройдет при участии детей Красногорской городской организации Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» и участников творческих коллективов КЦ «Красногорье» и ЦДТ «Цветик-Семицветик», – говорится в сообщении.

Вход на мероприятие бесплатный, начало в 16:00.

Культурный центр «Красногорье» расположен по адресу: Красногорск, улица Вокзальная, дом №10А.