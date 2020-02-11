РИАМО - 11 фев. Новое здание детского сада №35 открыли в Ногинске, дошкольное учреждение рассчитано на 260 малышей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Открытие нового здания позволит увеличить количество мест для детей ясельного возраста, а также разгрузить близлежащие здания дошкольных учреждений», – сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в детском саду оборудовали вестибюль с охраной, помещения для групп, административные и технические помещения, медпункт, массажный кабинет, пищеблок. Также в задании есть залы для занятий музыкой, физкультурой и хореографией.

«В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 23 детских сада более чем на 4,5 тысячи мест. У нас в регионе очень ощутимый прирост детей дошкольного возраста – свыше 20 тысяч детей ежегодно. Поэтому вопрос по обеспечению мест в комфортных детских садах стоит в числе приоритетных», - добавила министр.

По ее словам, для достижения вышеуказанных целей в регионе нужно открывать новые объекты, а также проводить ремонт старых зданий. В 2020 году планируется отремонтировать 16 детских садов. На данные работы выделено более 600 миллионов рублей.