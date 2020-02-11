РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 фев. Жителям подмосковного Красногорска советуют для профилактики ОРВИ и гриппа есть больше продуктов, богатых витамином С, таких как клюква, и проветривать комнаты, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

В связи с переменчивой погодой все чаще люди стали простужаться. Пациенты с насморком и температурой обращаются в поликлинику КГБ №1. Чтобы избежать острых респираторных вирусных инфекций и возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику ОРВИ и гриппа.

«Необходимо включить в свой рацион продукты, содержащие витамин С – это брусника, клюква, лимоны, если нет аллергии на цитрусовые. Важно проветривать помещение, так как вирус передается воздушно-капельным путем. Частые проветривания снижают вероятность заболевания ОРВИ и гриппом. Влажная уборка также необходима раз в день», – посоветовала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ МО КГБ №1 Наталия Литвинова.

Она добавила, что при этом не менее важно следить за своим эмоциональным состоянием, потому что стресс ведет к понижению иммунитета.

«И ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Препараты, стимулирующие иммунитет, принимаются только по назначению врача», – подчеркнула Литвинова.

Врач также рекомендовала не пренебрегать элементарными правилами гигиены, например, мытьем рук. Также необходимо умываться и промывать нос после улицы. А в общественных местах можно носить маску.