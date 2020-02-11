РИАМО - 11 фев. Работники «Мособлпожспаса» возложили цветы к месту крушения самолета «Саратовских авиалиний» в подмосковном Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля 2018 года. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

«Работники 343-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» расчистили подъезд к памятнику, очистили мемориал от снега и установили специальную модульную палатку для того, чтобы все желающие возложить цветы в память о жуткой катастрофе могли согреться и выпить горячего чая», - добавил начальник Раменского территориального управления «Мособлпожспаса» Николай Латка.

Он отметил, что в день трагедии спасатели из Раменского городского округа первыми прибыли к месту крушения самолета.

«В этот день два года назад наши работники приняли активное участие в ликвидации последствий крушения авиалайнера. Спасатели «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками МЧС осуществили поиск черных ящиков и разбор обломков. Всего было привлечено около 400 спасателей и 100 единиц техники пожарно-спасательных подразделений Московской области», - рассказал Латка.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа, который руководствовался недостоверными показаниями приборной скорости при наборе высоты, что привело к пикированию и столкновению с землей. Сбой приборов произошел из-за обледенения приемников воздушного давления.