РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 фев. В 2019 году более 30 школьников микрорайона Белые Столбы в Домодедове заняли призовые места на муниципальных конкурсах, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В Домодедове начальник территориального отдела микрорайона Белые Столбы Наталья Филина рассказала жителям округа о проделанной в 2019 году работе. На встрече присутствовал глава городского округа Домодедово Александр Двойных, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и депутаты совета депутатов округа Анна Халимова, Юлия Костюк, Татьяна Реутова, Николай Волков, Владимир Редькин.

«Школьники также становились победителями и призерами: 37 лауреатов и дипломантов муниципальных конкурсов, 12 победителей и дипломантов в региональных конкурсах, 6 победителей и дипломантов во всероссийских конкурсах и 1 призер II степени в международном конкурсе», – говорится в сообщении.

Также в 2019 году детский сад №46 «Незабудка» (заведующая Татьяна Болотова) стал победителем среди образовательных учреждений городского округа Домодедово в номинации «Лучшее дошкольное учреждение», а также лауреатом областного конкурса «Лучший детский сад Московской области в 2019 году».

Детский сад №15 «Родничок» стал лауреатом-победителем всероссийских конкурсов: «Образцовый детский сад 2019» и «Детский сад: мир любви, заботы и внимания».