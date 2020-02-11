РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В театре кукол «Радуга» подмосковных Люберец 1 марта откроется театральная студия «Маскарад», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Программа разработана для погружения в актерское мастерство и сценическое искусство детей в возрасте от 6 до 12 лет. В театральной студии дети знакомятся с театром как видом искусства, со смежными профессиями, узнают об истории и жанрах театрального искусства.

«В студии «Маскарад» юные артисты получат навыки сценической речи, сценической борьбы, основ культуры театра, развития пластики и координации тела, кукловождения и многие другие. Начало работы студии 1 марта, первые занятия - 3 и 5 марта», - говорится в сообщении.

Занятия в студии будут проходить по вторникам с 16:00 до 18:00 и четвергам с 17:00 до 19:00. Адрес театра «Радуга»: поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34.

Подробности можно узнать на сайте или по номеру телефона:+7(926)041-35-10.