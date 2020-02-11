РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. В подмосковных Люберцах 20 февраля пройдет студенческий танцевальный марафон «Мастер-стар: область движения», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«20 февраля во Дворце спорта «Триумф» пройдет тринадцатый студенческий танцевальный марафон «Мастер-стар: область движения». Более 500 участников сразятся в танцевальном баттле за призы и Кубки главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого», – говорится в сообщении.

Жители Люберец смогут прийти и насладиться непередаваемой атмосферой танца. Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

Дворец спорта «Триумф» находится по адресу: улица Смирновская, дом №4.