РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Спортсменки из Люберец выиграли золото на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 6 по 10 февраля в Пензе более 700 спортсменок боролись за медали на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Жемчужины спорта России». Люберцы на турнире представляли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва.

«Золото в групповых упражнениях первого взрослого разряда заняли Полина Ус, Анастасия Сазонова, Вероника Сербиновская, Елизавета Мелихова, Виктория Попова. Также золото в групповых упражнениях третьего юношеского разряда у Мелиссы Болат, Алисы Козловой, Варвары Васильевой, Марии Горбачевой, Ульяны Бугаевой», – говорится в сообщении.

В индивидуальной программе первое место заняла Елизавета Шайдурова.

«Поздравляем спортсменок и тренеров с великолепным выступлением», – заключается в сообщении.