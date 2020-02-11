РИАМО - 11 фев. Министерство финансов РФ разработало совместно с Центробанком законопроект о выкупе его доли в ПАО «Сбербанк России», сообщает РИА Новости.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ (Фонда национального благосостояния - ред.) по рыночной стоимости», – говорится в сообщении.

Инвестиции фонда в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами ФНБ: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.

Кроме того, продажа пакета акций снимает проблему конфликта интересов, возникающую в условиях совмещения ролей регулятора и акционера.

Ожидаемая дивидендная доходность акций итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа.