РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Брошенную «Газель» вывезли с Академического проезда в микрорайоне Климовск Подольска на специальную стоянку, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник, 11 февраля, сотрудниками территориального управления в микрорайоне Климовск и комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа, а также силами подрядной организации МБУ «ПКБ» была проведена работа по вывозу «Газели» с признаками бесхозяйного с Академического проезда микрорайона Климовск на специальную стоянку», – говорится в сообщении.

Эвакуация транспортного средства была проведена в соответствии с постановлением главы городского округа «Об утверждении порядка выявления, вывоза и утилизации брошенного автотранспорта на территории Подольска». В настоящее время готовится документация для обращения в суд, а также для признания автомобиля бесхозяйным.