РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 11 фев. В подмосковных Котельниках более 160 дворников вышли на уборку улиц после снегопада, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 6:30 во вторник (11 февраля - ред.) на территории городского округа Котельники был объявлен снегопад, все управляющие организации города получили дополнительные задания в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». В настоящий момент для уборки дворовых территорий и общественных пространств задействовано более 160 дворников, 30 единиц техники», – говорится в сообщении.

От снега расчищают территории вблизи остановок и пешеходных зон. В приоритетном порядке убирают тротуары, дворы, внутриквартальные проезды. Также уборочные работы ведутся на объектах потребительского рынка и услуг. Сотрудники администрации контролируют качество уборки территорий.