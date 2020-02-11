РИАМО - 11 фев. В прошлом году в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове провели ремонт семи улиц, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

В Домодедове начальник территориального отдела микрорайона Белые Столбы Наталья Филина рассказала жителям округа о проделанной в 2019 году работе. На встрече присутствовал глава городского округа Домодедово Александр Двойных, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и депутаты совета депутатов округа Анна Халимова, Юлия Костюк, Татьяна Реутова, Николай Волков, Владимир Редькин.

«В рамках содержания дорожной сети микрорайона был выполнен ямочный ремонт дорог по улицам Авенариуса, Кировский проезд, Осенняя, Осипенко, Победы, Кирова, 2-й Московский проезд», – говорится в сообщении.

Также провели работы по исправлению дорог асфальтовой крошкой на улицах Приозерная, Генерала Белова, Гоголя, Березовая, Янтарная, Светлая, Октябрьская, 1-я Московская от дома №37 до дома №40, Восточная, Цветочный бульвар, Осенняя, Мичурина.

По муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожного комплекса городского округа Домодедово» провели замену асфальтобетонного покрытия на улицах Отрадная и Школьный проезд. Благодаря помощи, оказанной ООО «БизнесИндустрия», провели отсыпку дорог щебнем по улицам Каштановая и 5-я Садовая.

Также с привлечением софинансирования из дорожного фонда Московской области в 2019 году провели ремонт дорог на улицах 1-я Московская, Южная, Ленина, Даниловский проезд и 1-й Московский проезд.

В настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту Каширского шоссе от 51 до 56 километра.