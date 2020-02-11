РИАМО – 11 фев. Сложную операцию перенесла российская актриса Анастасия Макеева, она отметила, что для нее это стало серьезным испытанием, сообщает Газета.ru.

«Я тяжело отходила от наркоза, мне было очень больно. Физически я это тяжело переношу, и сейчас мне тоже больно. Больно дышать и ходить, но меня заставляют двигаться», — поделилась Макеева.

По ее словам, операция была плановой, но «непростой». При этом артистка не раскрыла свой диагноз.

Ранее она получила травму во время мюзикла «Вий», тогда Макеевой также потребовалась госпитализаций. При этом артистка подчеркнула, что операция никак не связана с тем инцидентом.

Анастасия Макеева – российская актриса театра и кино, певица, фотомодель, телеведущая, вице-мисс конкурса «Мисс МК-Европа», вице-мисс «Мисс Вселенная, Россия». Играла роли в мюзиклах «Монте-Кристо», «Зорро», «Иствикские ведьмы», Mamma Mia!, Chicago, а также множестве фильмов и сериалов.