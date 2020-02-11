РИАМО - 11 фев. Культурно-выставочный центр с залами для экспозиций, мастерскими и магазинами построят под Патриаршим мостом в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Комплекс получил рабочее название «Малые своды». Его выполнят в том же стиле, что и композицию «Сводов» в пространстве ГЭС-2. Работы пройдут на месте существующего эскалаторного павильона, который является частью конструкции Патриаршего моста.

«На этом месте организуют дополнительное пространство площадью около 500 квадратных метров с кровлей в форме сводов – всего под мостом их появится восемь. Для облицовки строений будет использован красный клинкерный кирпич», – говорится в сообщении.

Часть бывшей электростанции под названием «Своды» на территории ГЭС-2 отведут под творческие мастерские – она станет центром художественного производства. В ней появятся студии звукозаписи, репетиционный зал и пекарня.