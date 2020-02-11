РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. В подмосковном Красногорске задержали иностранца, который украл с автомобиля колеса стоимостью свыше 30 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от местной жительницы. По ее словам, на территории открытой неохраняемой парковки, расположенной в поселке Нахабино, неизвестные сняли два колеса с ее иномарки. Сумма ущерба составила 33 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Нахабинского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 38-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.