РИАМО – 11 фев. Российский спортсмен и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил сводный рейтинг бойцов по версии Sherdog, передает Газета.ru.

«Он обошел американского чемпиона тяжелого дивизиона Джона Джонса, который в тяжелом бою одержал раздельным решением судей победу над соотечественником Домиником Рейесом», - отмечается в материале.

Третье место в сводном рейтинге бойцов UFC занял чемпион в легчайшей весовой категории Генри Сехудо.

Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал, что Нурмагомедов также богат, как и другой боец UFC Конор Макгрегор. Российский спортсмен заработал более 50 миллионов долларов.

В апреле этого года Нурмагомедов будет биться против представителя США Тони Фергюсона. Встреча пройдет в Нью-Йорке.