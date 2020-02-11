РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 фев. В подмосковных Люберцах 13 сентября пройдут довыборы в совет депутатов, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В Люберцах прошло заседание партии «Единая Россия».

«13 сентября текущего года в городском округе Люберцы пройдут довыборы в местный совет депутатов по 7 округу. Предварительное голосование состоится 31 мая», – сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

Также на заседании партийцы обсудили основные тезисы ежегодного обращения губернатора Московской области: вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог, благоустройства дворовых территорий, развития городских пространств, поддержки и развития бизнеса.

В соответствии с утвержденной повесткой заседания были заслушаны отчеты депутатов Мособлдумы Дмитрия Дениско и Игоря Коханого. В своем выступлении Дениско осветил законодательную деятельность областного парламента и работу фракции «Единая Россия» в парламенте и профильного комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.

Депутат доложил, что в ряде школ были выполнены работы по установке оконных блоков, установлены спортивные площадки, приобретена мебель. В области здравоохранения приобретено необходимое оборудование для медицинских учреждений на сумму более 7 миллионов рублей. Для оказания материальной помощи малообеспеченным гражданам Дениско провел 11 личных приемов.

Кроме того, партийцы обсудили работу членов фракции на электронной платформе «Избиратель-депутат» и вопросы контроля выполнения Национальных проектов в городском округе. Члены депутатского объединения утвердили план мероприятий по участию партийцев в подготовке и проведении 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.