РИАМО - 11 фев. Следователи проводят проверку по факту гибели подростка под колесами поезда в столице, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 08:00 на пешеходном настиле станции Лианозово электропоездом сообщением Москва-Бутырская-Савеловская смертельно травмирован мальчик 2006 года рождения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Был организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

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