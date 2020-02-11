РИАМО - 11 фев. В столице с начала этого года произошло 887 пожаров, что на 30% меньше аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Данные показатели стали возможны благодаря грамотной и планомерной работе сотрудников надзорных органов ГУ МЧС России по Москве, которые в текущем году провели более 22 тысяч профилактических мероприятий», - говорится в сообщении.

Среди этих мероприятий - профилактика на объектах социальной сферы, рейды по объектам жилого сектора, местам жительства социально неадаптированных граждан. В результате проведения порядка 8 тысяч инструктажей были охвачены свыше 19 тысяч человек, а также распространено почти 14 тысяч листовок на противопожарную тематику.

Число погибших при пожарах снизилось почти на 60%, а число травмированных - на 62%. Спасено 72 человеческие жизни.