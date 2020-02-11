РИАМО - 11 фев. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского спасли 60-летнего пациента с аневризмой головного мозга и многочисленными сопутствующими заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Аневризма головного мозга в любой момент могла разорваться и привести к развитию инсульта и гибели мужчины. Ситуацию осложняли многочисленные сопутствующие заболевания.

«Пациент страдал ишемической болезнью сердца, до этого перенес имплантацию электрокардиостимулятора. Кроме того, ранее у мужчины был ишемический инсульт», - сказал главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Минздрава Московской области Борис Гегенава.

Он добавил, что врачи приняли решение о проведении эндоваскулярной эмболизации. Через небольшой прокол в руке – размером всего 3 миллиметра - под рентген-контролем медики ввели специальный катетер и ликвидировали аневризму.

Операция прошла успешно, уже на следующий день пациент ходил по палате, а через три дня был готов к выписке.

«Благодаря наличию современного медицинского оборудования, высокому уровню профессионализма, врачи в Подмосковье применяют современные технологии при лечении заболеваний сосудов сердца и головного мозга», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

По ее словам, в среднем за год врачи отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ проводят более 2 тысяч лечебных и диагностических процедур под рентген-контролем. Важное преимущество этой методики для пациента – это низкая травматичность и меньший срок реабилитации.