РИАМО - 11 фев. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве в период с 3 по 6 февраля спокойная, наблюдается прогнозируемое продолжение сезонного подъема заболеваемости, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

«Число заболевших в городе в сравнении с предыдущей неделей возросло на 6,4%. Показатель заболеваемости по совокупному населению зарегистрирован ниже эпидемического порога на 6,3%», - отмечается в материале.

За время кампании по иммунизации населения против сезонного гриппа в Москве привили более 7,48 миллиона горожан, что составляет около 60,2% населения города.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону. В структуре выделенных вирусов увеличивается доля вирусов гриппа.