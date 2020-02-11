РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 фев. Фестиваль искусств школьников «Солнечный круг» пройдет в городском округе Мытищи с февраля по апрель, говорится в сообщении пресс-службыhttps://mytyshi.ru/

«Фестиваль искусств школьников «Солнечный круг» городского округа Мытищи пройдет с 11 февраля по апрель 2020 года. Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Фестиваль проводится в целях повышения патриотического воспитания подрастающего поколения, молодежи и юношества, привлечения детских творческих коллективов к активному участию в мероприятиях и повышению роли художественного творчества в воспитательном процессе школ», – говорится в сообщении.

Участниками фестиваля могут быть обучающиеся образовательных учреждений городского округа Мытищи (творческие объединения, художественные коллективы и отдельные исполнители). В творческих работах участников конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства могут найти свое отражение исторические, народные и современные мотивы.

В рамках фестиваля проводятся 7 смотров-конкурсов: художественного слова, кукольных театров и театральных коллективов, коллективов народного музыкального творчества фольклорных ансамблей, хореографических коллективов, хоровых коллективов и вокальных ансамблей, солистов, дуэтов и трио, детских работ по изобразительному искусству и декоративно-­прикладному творчеству.

Жюри оценивает представленную конкурсную программу по 5 балльной шкале каждой номинации. Победителям присваивается I, II, III место. Жюри оставляет за собой право определить одного обладателя Гран-при по каждому конкурсу.

Победители I, II, III места награждаются грамотами, отдельные участники по решению жюри так же могут быть отмечены грамотами. Награждение производится на заключительном мероприятии фестиваля в апреле 2020 года.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заполненную заявку участника с подписью директора образовательного учреждения на электронную почту МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг».