РИАМО – 12 фев. В отделении сложных минеральных удобрений цеха аммофоса №2 АО «Воскресенские минеральные удобрения» запустили новый автоматизированный комплекс по производству водорастворимых минеральных удобрений под марками Solar и Aqua Drop, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Это позволит увеличить мощностные возможности технологической линии в два раза – до 18 тысяч тонн в год», - уточняется в материале.

Для масштабирования производства тукосмесей провели мероприятия по расширению площадки отделения сложных минеральных удобрений, а также включению в технологическую цепочку нового оборудования: четырех бункеров с дозаторами, кран-балки, растаривателей, конвейерной ленты и смесителя.

Проведенные мероприятия позволили минимизировать использование ручного труда, стабилизировать производственный процесс и улучшить качество продукции. К примеру, используемые дозаторы дают возможность автоматически подавать краситель массой от 50 граммов. За работой автоматизированного комплекса следит оператор, который контролирует уровень сырья в бункерах и точность дозировки.

В январе на новой установке по тукосмешению было выпущено 368 тонн водорастворимых удобрений. Максимальная производительность комплекса составила 65 тонн в сутки.

Производство 10 марок водорастворимых удобрений NPK Micro под брендом Solar было запущено на «ВМУ» в 2016 году. Удобрительные смеси, выпускаемые на основе Solar MAP, имеют сезонную направленность и используются в грунтовых теплицах и на посевах основных полевых культур открытого грунта.

Удобрения под маркой Aqua Drop представлены в четырех марках комплексных азотно-фосфорно-калийных (NPK) удобрений. Линейка состоит из тукосмесей с различными комбинациями азота, фосфора и калия и не имеет аналогов у отечественных производителей.

«Проведенные модернизационные мероприятия позволили нам, в первую очередь, автоматизировать многие производственные процессы. Если ранее отдельные химические компоненты (микроэлементы, кондиционер, сульфат магния, аммиачная селитра, карбамид и красители) для изготовления тукосмесей подготавливались вручную, то теперь процесс полностью автоматизирован, а высвободившиеся трудовые ресурсы были направлены на другие производственные задачи», - сказал начальник отделения сложных минеральных удобрений цеха аммофоса №2 Сергей Шулятников.

По его словам, в настоящее время автоматизированный комплекс работает в штатном режиме и вышел на плановые показатели, средняя производительность составляет 60 тонн в сутки.