РИАМО – 11 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ 25 апреля и назначение выходного в этот день, передает Федеральное агентство новостей.

«Существуют разные точки зрения. Есть и такая точка зрения, она вынесена на обсуждение рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принимается. Поэтому говорить о принятых решениях пока невозможно», – заявил Песков.

Он подчеркнул, что сроки проведения голосования пока не объявлялись.

Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. После принятия Госдумой их вынесут на общероссийское голосование.

Подавляющее большинство россиян – свыше 70% – знает о предложенных президентом изменениях.