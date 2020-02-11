РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. В подмосковном Королеве 16 февраля откроют молодежное культурное пространство после ремонта, сообщается на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Молодежное культурное сообщество размещалось в губернской библиотеке до ремонта. Молодые и активные снова смогут собираться в библиотеке, в измененном интерьере.

«Долгожданное открытие состоится 16 февраля в 18:00. В программе вечера наши друзья музыканты и певцы исполнят любимые песни и известные хиты нашей эстрады. Обновленное Молодежное культурное сообщество открывает свои двери для всех», – говорится в сообщении.

На вечере также будет работать открытый микрофон. Библиотека полностью обновилась и в новом интерьере станет местом, которое сплотит творческую и креативную молодежь.