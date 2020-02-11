РИАМО - 11 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в медиарейтинге глав регионов Российской Федерации по итогам января 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Рейтинг был составлен на основании базы СМИ, включающей более 53 тысяч источников, в результате изучения информационного поля.

Воробьев занял третье место в рейтинге глав регионов России. В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Аксенов Сергей (Республика Крым) и Рамзан Кадыров (Чеченская Республика).

Также губернатор Московской области занял второе место в медиарейтинге среди глав Центрального федерального округа. В топ-5 вошли Сергей Собянин (Москва), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Дюмин (Тульская область) и Игорь Артамнонов (Липецкая область).

Внимание СМИ было обращено на традиционное ежегодное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям региона. Кроме того, в прессе писали, что Воробьев подписал рекомендацию комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар.

СМИ сообщали о том, что Воробьев посетил в больнице мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Тогда губернатор пообщался с ребятами, угостил их, подарил им подарки, а также пригласил на экскурсию в океанариум.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 53 тысяч источников — ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Представленные компанией рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.