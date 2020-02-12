14 февраля, помимо Дня святого Валентина, отмечают Международный день дарения книг. РИАМО и книжная сеть «Читай-город» составили подборку книг о любви для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу предстоящего праздника.

Эмили Бронте «Грозовой перевал»

сайт "Читай город"

Эмили Бронте больше поэт, чем романист. «Грозовой перевал», выпущенный в 1847 году, – единственное прозаическое произведение писательницы, но, тем не менее, именно оно принесло ей известность. История обезумевшего от любви и ненависти Хитклиффа к сводной сестре Кэтрин по сей день находит своего читателя.

«Грозовой перевал» много раз экранизировали. Классической версией считается фильм 1939 года, последняя картина вышла в 2011 году.

В списке «200 лучших книг по версии BBC» роман «Грозовой перевал» находится на 12 месте.

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Джек Лондон «Маленькая хозяйка большого дома»

сайт "Читай город"

Роман написан в последние годы жизни Джека Лондона. В то время он переехал с семьей жить в Калифорнию – именно там разворачивается действие книги.

Джек Лондон больше известен как автор книг приключенческого жанра, но, по словам писателя, сентиментально-трагическая «Маленькая хозяйка большого дома» стала его лучшим романом.

«Маленькая хозяйка» – это то, к чему я стремился всю свою писательскую жизнь, ведь эта книга так непохожа на то, что я создавал прежде», – говорил он.

В сюжет заложен классический любовный треугольник – обаятельный бизнесмен Дик Форрест, его молодая жена и друг Ивэн Грэхем. Конец истории весьма неожиданный.

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Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»

сайт "Читай город"

«Унесенные ветром» – один из самых известных бестселлеров американской литературы. Роман вышел 30 июня 1936 года. За шесть месяцев было продано более одного миллиона экземпляров. В этом же году Митчелл передала права на экранизацию за рекордную на тот момент сумму – 50 тысяч долларов.

Интересные факты:

– Митчелл начала писать книгу в 25 лет от скуки. В тот момент она была вынуждена уволиться с работы;

– первой была написана последняя глава;

– Скарлетт изначально звали Пэнси, но издатель попросил изменить имя главной героини;

– в первый год после выхода «Унесенные ветром» писательница заработала на авторских процентах три миллиона долларов;

– Маргарет Митчелл обижалась, когда ее сравнивали со Скарлетт;

– Маргарет была интровертом, поэтому известность ее расстроила;

– в 1937 году роман «Унесенные ветром» получил Пулитцеровскую премию.

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Лев Толстой «Анна Каренина»

сайт "Читай город"

Толстой рассказывает о России конца XIX века. «Анна Каренина» — это две истории, которые почти не пересекаются между собой. Замужняя Анна влюбляется в молодого офицера Вронского и, несмотря на высокий статус своего мужа, «пускается во все тяжкие». Параллельно разворачивается сюжет о любви между Левиным и Кити. Сцены их свадьбы и семейной жизни пронизаны светлым чувством.

Всего насчитывают около 30 экранизаций «Анны Карениной», по сюжету романа во всем мире ставят мюзиклы, театральные и балетные постановки.

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Александр Куприн «Гранатовый браслет»

сайт "Читай город"

Считается, что «Гранатовый браслет» – роман о непорочной, чистой любви, которую встретить в жизни практически невозможно.

Повесть основана на реальных событиях. Ее настоящую героиню звали Людмила Любимова. В нее был влюблен простой парень по фамилии Желтый. На последние деньги он преподнес в подарок даме украшение, но получил отказ. У этой истории не было настолько трагичного конца, в отличие от повести.

В жизни гранатовый браслет был семейной реликвией Куприных. Оригинал хранится в Пушкинском доме.

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Валерия Савельева «Этот дождь решает все»

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Ангелина вместе с родителями вынуждена переехать из Сибири на юг. Шум моря, легкий бриз, теплая погода и атмосфера туристического города должны радовать девушку, но как бы не так – она переживает за бизнес родителей и заброшенную учебу. Энжи думает, что осталась совсем одна наедине со своими проблемами.

Все меняет встреча с незнакомцем на набережной. Один его совет позволит Ангелине взглянуть на жизнь иначе.

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Лайза Джуэлл «За век до встречи с тобой»

сайт "Читай город"

Свой первый роман «Вечеринка у Ральфа» Лайза Джуэлл написала на спор – приятель обещал угостить ужином, если та напишет три главы. «Тридцатник, и только» разошелся в Великобритании полумиллионным тиражом. В произведениях Лайзы присутствуют захватывающий сюжет, интересные герои и тонкий английский юмор. Сейчас на счету у автора 14 книг.

История «За век до встречи с тобой» переплетает прошлое с настоящим и переносит нас в атмосферу тайн и «эпохи джаза». По сюжету 20-летняя Бетти Дин пытается найти таинственную женщину, которой ее бабушка оставила наследство.

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Кристина Кабони «Таинственный язык меда»

сайт "Читай город"

Кристина Кабони живет на Сардинии с мужем и детьми. Кроме писательского творчества, она увлекается пчеловодством и разведением роз. Ее хобби повлияло на книгу – история связана с пчелами, а каждая глава начинается с описания сорта меда.

По сюжету Анжелика умеет общаться с пчелами. Она может подобрать для любого человека особенный, подходящий только ему состав меда. Например, лавандовый успокаивает, а мед из акации поднимает настроение. Однажды Анжелике выпадает возможность вернуться в свой родной дом, где ее ждут разочарование и радость, любовь и предательство.

Эми Хармон «Босиком по траве»

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Странная дружба возникла между тринадцатилетней Джози и нелюдимым восемнадцатилетним Сэмюэлем. Она учит его литературе и музыке. Он ее защищает. Но оба взрослеют, и их дороги расходятся.

Сэмюэль и Джози снова встречаются спустя почти десять лет. Их встреча дарит чувство легкости и надежды. Она напоминает о беззаботности, с которой дети бегают босиком по траве. Обоим так хочется жить, дружить и любить, как в первый раз.

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Дарья Сойфер «Лайки вместо цветов»

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Валерия – талантливая журналистка, работает на центральном телевидении. В попытке защитить собачий приют она переходит дорогу известному бизнесмену – и ее увольняют. Вопреки принципам девушка устраивается в глянцевый журнал, где начинает писать про знакомства в Интернете. В одном из приложений она находит своего обидчика. Пощады не будет.