РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В индустриальном парке «Коледино» Подольска до конца текущего года планируют запустить линии по производству круп, сахара и хлебцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории индустриального парка «Коледино» в Подольске продолжается реализация инвестиционного проекта ООО «Мистраль Трейдинг». Более 25 лет торговая компания «Мистраль» является лидером в производстве высококачественного риса и бакалейной продукции, а также эксклюзивным дистрибьютором 18 брендов различных продуктов питания по всей России.

«Так, на производственной площади в новом складском комплексе «Коледино» объединится производство, склад хранения сырья, склад готовой продукции и товаров для дистрибуции других брендов. Торговой компанией планируется инвестировать в проект более 2,8 миллиардов рублей, также на объекте предусмотрено создание 500 новых рабочих мест. До конца 2020 года компания планирует запустить линии по производству популярных круп и сахара под брендом «Мистраль», хлебцев FitStart и многое другое», – говорится в сообщении.